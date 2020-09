Kostenpflichtiger Inhalt: Nach Fehlgeburt eines Rindes in Xanten

Rinder am Rheinufer in Xanten-Lüttingen: Die Wiesen werden gern als Auslauffläche für Hunde benutzt.. Foto: RP/Markus Werning

Xanten In Xanten hat ein Landwirt die Fehlgeburt eines Rinds für einen Tag auf einer Wiese liegen lassen – um Hundehalter wachzurütteln: „Bleiben Sie mit den Hunden aus den eingezäunten Bereich raus!“, schrieb er zu dem Kadaver.

Landwirte beklagen, dass Hundehalter ihre Tiere über die Weiden von Kühen und Rinder laufen lassen, selbst wenn die Wiesen eingezäunt sind. Die Bauern befürchten dadurch negative Folgen für ihre Tiere, weil diese aufgeschreckt werden und sich Erreger einfangen können. In Xantens Ortsteil Lüttingen hat ein Landwirt deshalb die Fehlgeburt eines Rindviehs für einen Tag lang auf einer Wiese liegen lassen und einen Hinweis daneben gestellt: „Das passiert, wenn ein tragendes Rind den Erreger Neosporose aufnimmt“, erklärte Landwirt Ralf van Gelder-Tosses auf dem Schild. Neosporose werde hauptsächlich durch Hundekot verbreitet. „Bleiben Sie mit den Hunden aus den eingezäunten Bereichen raus!“

Immer wieder sehe er Hundebesitzer, die ihre Tiere über seine Wiesen am Rhein laufen lassen, obwohl die Flächen abgesperrt seien, sagte Ralf van Gelder-Tosse auf Nachfrage der Redaktion. Er bitte die Halter dann darum, dass sie mit ihrem Hund von der Weide fernblieben, und erkläre ihnen auch, warum. Erst in der vergangenen Woche habe er solche Gespräche führen müssen. Am Donnerstag habe er dann die Fehlgeburt eines seiner Rinder entdeckt und aus Verärgerung das Schild aufgestellt – für einen Tag: Wie vorgeschrieben, sei der Kadaver von einer Entsorgungsfirma abgeholt worden.