Gute Platzierungen : Xantener Bauchtänzerinnen überzeugen bei Meisterschaft

Xanten Mit guten Ergebnisse sind die Bauchtänzerinnen des Tus Xanten von den Deutschen Meisterschaften in Baunatal zurückgekehrt. Die gute Vorbereitung zahlte sich aus.

Die Orientalische Tanzabteilung des Tus Xanten hat vor einer Woche erfolgreich an der Deutschen Meisterschaft des TAF-Tanzverbands in Baunatal bei Kassel teilgenommen. Wie Trainerin Simone Weier-Kremer (auch bekannt als Djimona) der Redaktion mitteilte, nahmen sie und die Wüstenrosen in verschiedenen Kategorien teil. Als Gruppe seien sie zwar in der Vorrunde in der Disziplin Show/Fantasy ausgeschieden, berichtete Weier-Kremer. Aber sie und Nicole Hudziec hätten sich als Duo zusammen mit fünf weiteren Teilnehmerpaaren bis ins Finale getanzt und hätten dann den dritten Platz erreicht. Solo sei sie in der Kategorie „Orientalisch Contemporary“ sogar Deutsche Vize-Meisterin geworden (in ihrer Altersgruppe).