Kloster Mörmter Basar mit Kleidung, Deko und Geschenkideen

Im Kloster Mörmter findet am Wochenende wieder ein Basar statt. Geboten werden vielfältige Handarbeiten wie Kleidung und Dekorationen. Besucher können aber auch hausgemachte Plätzchen, Torten, Kuchen, Marmeladen und Eingemachtes kaufen. Am Sonntag bietet die Fazenda auch Brot aus dem Holzbackofen und einen warmen Imbiss an. Erstmalig können die Besucher auch personalisierte Geschenke wie Weihnachtskugeln und Accessoires erwerben. Für Kinder wird es Spielmöglichkeiten geben. Der Haupterlös aus dem Basar kommt dem Attat Hospital in Äthiopien zugute, wo die aus Sonsbeck stammende Schwester Rita Schiffer als Gynäkologin und Ärztliche Leiterin tätig ist. Einen Anteil vom Erlös erhält die Fazenda in Mörmter. Der Basar ist am Samstag, 11. November, von 13 Uhr bis 17 Uhr geöffnet und am Sonntag, 12. November, von 11 Uhr bis 16.30 Uhr. Am Sonntag wird vorher ein Gottesdienst gefeiert, der um 10 Uhr beginnt und von der Chorgemeinschaft Lüttingen unter Leitung von Paul Rammler mitgestaltet wird. Das Klöster Mörmter liegt an der Straße Düsterfeld 8 in Xanten.