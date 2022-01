Konzert für Senioren aus Xanten : A cappella am offenen Fenster

Der A-cappella-Chor Barbershop Blend machte bei seiner Konzertreise auch an der Seniorenresidenz Burg Winnenthal Halt. Foto: Armin Fischer (arfi)

Birten Der Frauenchor Barbershop Blend gab am Samstag Freiluftkonzerte vor Pflegeeinrichtungen in Xanten und Rheinberg. Auch Bewohner der Seniorenresidenz Burg Winnenthal lauschten den Liedern unter dem Motto Kultur gegen Einsamkeit.

Von Hildegard van Hüüt

Der Tourplan des A-cappella-Frauenchors Barbershop Blend aus Geldern war am Samstag ambitioniert: St.-Thekla-Haus in Rheinberg, Seniorenzentrum St.-Elisabeth-Haus in Xanten und schließlich die Seniorenresidenz Burg Winnenthal Birten. An allen drei Einrichtungen gab der 45-köpfige Chor, der diesmal nur mit 22 Sängerinnen unterwegs war, eines der während der Corona-Pandemie beliebt gewordenen Fensterkonzerte.

Als Teilnehmer an dem Projekt des Landes NRW in Zusammenarbeit mit dem Chorverband „Mit Mut der Krise trotzen: Kultur gegen Einsamkeit in Wohneinrichtungen“ hatte sich der Frauenchor am frühen Samstagnachmittag auf diese kurze Konzertreise begeben. Einige Wochen zuvor hatte sich die Chorleiterin Marianne Hilke mit den sozialen Diensten der Pflege-Einrichtungen in der Umgebung in Verbindung gesetzt und die Termine für die Fensterkonzerte vereinbart. „Wir haben Konzerte dieser Art bereits vor Seniorenresidenzen in Geldern gegeben“, sagte die Sprecherin Angelika Szardien. Weitere Fensterkonzerte seien im Februar geplant: vor Pflegeeinrichtungen in Sonsbeck und Xanten.

Info Frauenchor probt zusammen mit Rapper Meistertitel Der A-cappella-Chor Barbershop Blend wurde 1985 von der in Xanten lebenden Engländerin Liz Döhring gegründet. Er war der erste deutsche Barbershop-Chor. Seit 2010 ist Norbert Hammes Chorleiter. Der Chor hat bereits einen deutschen Meister- und einen Vizemeistertitel errungen. International Am 19. und am 20. März ist ein Coaching mit Rapper und Musikproduzent Jordan Travis aus Kanada geplant. Konzerte hat der Chor schon in Amerika, Kanada, England, Belgien und in den Niederlanden gegeben.

Wie es der Begriff besagt, schauten die Bewohner der Einrichtungen dem Konzert zum großen Teil von ihren Fenstern aus zu. Eine Reihe der pflegebedürftigen Menschen hatte sich jedoch warm bekleidet und in Decken gehüllt nach draußen fahren oder zu Fuß begleiten lassen. So bildeten rund um das Rondell vor der Residenz Burg Winnenthal rund 30 Personen ein interessiertes und dankbares Auditorium. Der für die Betreuung der Senioren zuständige Michael Oymann-Homburg und mehrere Mitarbeiter des sozialen Dienstes sowie Pflegekräfte hatten sich liebevoll darum gekümmert, dass alle Bewohner von ihren Plätzen aus eine gute Sicht auf den Chor hatten. „Den Bewohnern aus unserem Herrenhaus, aus dem Neubau, der sogenannten neuen Villa, dem Erdgeschoss und der ersten Etage haben wir es ermöglicht, dem Konzert aus größtmöglicher Nähe beizuwohnen“, sagte Oymann-Homburg.

Und die Mühen hatten sich gelohnt, denn alle Bewohner äußerten ihre Freude an dem Konzert. So erklärte die 92-jährige Seniorin Ruth Sturm: „Das Konzert hat mir sehr gut gefallen, und es hat eine schöne Abwechslung geboten.“ Ihrer Ansicht nach hätte es jedoch besser im Frühjahr stattfinden können, ergänzte Sturm augenzwinkernd. Durch das abwechslungsreiche Programm führte in unterhaltsamer Weise Chor-Mitglied Petra Onasch-Szerman. Charts-Titel wie „I’m yours“ von Jason Mraz und „Wie schön du bist“ von Sarah Connor standen in einem schönen Wechsel mit volkstümlichen Weisen. Dirigiert wurde der Chor in Vertretung für den langjährigen Leiter Norbert Hammes durch Sabine Joosten. Die Begeisterung stand den Sängerinnen ins Gesicht geschrieben. Und auch mit ihren rhythmischen Bewegungen und ihren schnipsenden Fingern verliehen sie den Melodien große Ausdruckskraft.

Neben Sprecherin Szerniek, die dem Chor bereits seit 25 Jahren angehört, zählen Klaudia Hußmann-Eckel und Jutta Ludwig zu den langjährigen Mitgliedern. Alle drei erklärten: „Wir freuen uns darüber, einem Chor angehören zu dürfen, der nicht nur tolle Musik macht, sondern auch zu den besten Barbershop-Chören Deutschlands gehört.“ Der Chor wird mit zwei deutschen Titeln in diesem Jahr bei den europäischen Meisterschaften antreten.

(hvh)