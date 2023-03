Konzert in Xanten Barber’s Clerk rockt die Jukuwe

Von den zahlreichen Gästen, die am Samstagabend zu einem Kneipenabend am St. Patrick’s Day in die Xantener Jugendkulturwerkstatt (Jukuwe) Exit gekommen waren, war weitaus nicht allen bekannt, was es mit dem Tag auf sich hat. Der religiöse Hintergrund, der durch das Gedenken an den irischen Bischof Patrick bestimmt ist, kam aber zumindest in einigen kleinen Besuchergruppen zur Sprache.