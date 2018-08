Xanten: Bahnhofstraße für zehn Wochen gesperrt

Für Fußgänger und Radfahrer bleibt die Bahnhofsstraße passierbar, für den motorisierten Verkehr ist das westliche Tor zur Innenstadt von Montag, 13. August, an gesperrt. Foto: Armin Fischer (arfi)/Fischer, Armin (arfi)

Xanten Vom 13. August an ist das westliche Tor zur Innenstadt gesperrt. Der Dienstleistungsbetrieb der Stadt Xanten saniert den Kanal und erweitert den barrierefreien Streifen. Für Kleinmontmartre und Bundesfest ruhen die Arbeiten, der Nibelungenexpress muss sich eine neue Route suchen.

Nach und nach holt die Vergangenheit die Stadt ein. Die Heinrich-Lensing-Straße ist für die Kanalsanierung schon seit knapp einem Jahr in Teilabschnitten gesperrt, nun ist die Bahnhofstraße ab Mitteltor an der Reihe. Von dort aus wird sie ab 13. August bis zum Westwall aufgerissen. „Der Kanal ist hier über 60 Jahre alt und in einem sehr schlechten Zustand. Er muss unbedingt saniert werden“, berichtet Harald Rodiek, Vorstand des Dienstleistungsbetriebs Xanten (DBX).