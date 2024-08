Barrierefreiheit am Bahnhof Xanten Bahnsteig soll höher und länger werden

Am Bahnhof in Xanten soll der Bahnsteig an Gleis 1 bis 2026 verlängert und erhöht werden. Dadurch soll die Haltestelle barrierefrei werden. Für Fahrgäste mit Rollstuhl, Rollator oder Kinderwagen soll es dadurch einfacher werden, in den Zug einzusteigen oder auszusteigen. Auch das Mitnehmen eines Fahrrades dürfte leichter werden.