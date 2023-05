Gewerbegebiet in Xanten Ehepaar eröffnet Baum- und Pflanzenhandel

Im Gewerbegebiet am Küvenkamp 7 in Xanten hat Arjan Augustinus gemeinsam mit seiner Ehefrau Marion einen Baum- und Pflanzenhandel eröffnet. Wie Wirtschaftsförderer Christian Boßmann nach einem Besuch mitteilte, ist Augustinus seit vielen Jahren in Gärtnereien und im Pflanzenhandel tätig. Er bringe somit „eine große Erfahrung in Sachen Pflanzenauswahl und Beratung“ mit, erklärte Bossmann. Eine Spezialität des Unternehmens seien Spalierbäume und Mediterrane Bäume.