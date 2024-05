Einrichtung an der Lüttinger Straße Awo-Kita feiert 25-jähriges Bestehen

Die Awo-Kindertagesstätte an der Lüttinger Straße in Xanten besteht seit 25 Jahren. Das feierten die Mitarbeiter zusammen mit Gästen am Freitag. Vertreter des Elternbeirats dankten den Erzieherinnen, dem Erzieher, der Leiterin und den anderen Mitarbeitern für ihre Arbeit. „Wir bringen unsere Kinder gerne hierhin und wissen sie in guten Händen.“ Sie schauten mit einem „Gefühl des Glücks“ auf die Kita. Das sei gerade in der heutigen Zeit nicht selbstverständlich. Sie erinnerten an den Fachkräftemangel und die Geldnot, mit denen die Träger von Kindertagesstätten landesweit zu kämpfen hätten. Andere Einrichtungen müssten deshalb in den Notbetrieb wechseln oder die Betreuungszeiten reduziert. Die Awo-Kindertagesstätte an der Lüttinger Straße sei davon nicht betroffen. Eine Einschränkung der Öffnungszeiten habe es „glücklicherweise schon lange nicht mehr gegeben“, die Einrichtung habe „äußerst verlässliche Betreuungszeiten“. Dafür wolle sich der Elternbeirat bedanken.