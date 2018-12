Einsatz in Xanten : Autos brennen in Garage vollständig aus

Die Feuerwehr musste zwei Autos in einer Doppelgarage löschen. Foto: Christian Breuer

Xanten Aus bislang ungeklärter Ursache gerieten am Mittwoch gegen 22.10 Uhr zwei Autos in einer Doppelgarage in der Straße Biebersbusch in Xanten in Brand. Dabei handelt es sich laut Polizei um einen grauen Volvo und einen weiß-schwarzen BMW.

Der Löschzug Mitte der Feuerwehr Xanten und die Löschgruppe Wardt wurden alarmiert. Wie die Feuerwehr mitteilt, brannten die beiden Autos bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte bereits vollständig. Die Doppelgarage war verschlossen, und so mussten sich die Wehrleute erst Zugang zu dieser verschaffen. Beide Fahrzeuge wurden durch das Feuer komplett zerstört. Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen.

Die Polizei spricht von einem erheblichen Sachschaden, der an den ausgebrannten Autos und der Garage entstanden ist. Sie ermittelt wegen der Brandursache.

(RP)