Sperrungen von Straßen und Parkplätzen Xanten plant einen autofreien Schultag

Morgens um 7 ist die Welt nur noch in dem gleichnamigen 1967 erschienenen Buch von Eric Malpass in Ordnung. Vor den Schulen und Kindergärten herrscht morgens ab 7 Uhr oft ein heilloses Chaos, verursacht durch Eltern, die ihre Kinder mit dem Auto nicht nur bis zur Schule, sondern am liebsten direkt bis ins Klassenzimmer bringen würden. „Elterntaxis“ nennt sich das Phänomen im 21. Jahrhundert, das immer wieder für Ärger und gefährliche Situationen sorgt. Damit zumindest einmal zu den Hol- und Bringzeiten vor Kindergärten und Schulen Ruhe im Karton ist, will man auch in Xanten ein Zeichen setzen: Am Freitag, 22. September, gibt es im Rahmen der Europäischen Mobilitätswoche (EMW) einen autofreien Schultag.