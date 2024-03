Polizei hält zwei Autofahrer in Xanten an Der eine drängelt – der andere hindert ihn am Überholen

Am vergangenen Freitag war ein ziviles Team des Verkehrsdienstes der Kreispolizei Wesel auf der B57 in Xanten unterwegs. Wie die Behörde am Dienstag berichtete, überwachten die Polizisten den Verkehr, insbesondere Raser und Drängler hatten sie im Visier. Gegen 13.34 Uhr sei ihnen ein Mann (35) aus Wesel aufgefallen, der mit seinem Auto die B57 aus Richtung L480 kommend in Richtung Alpen befuhr. Im weiteren Verlauf hätten die Polizisten mehrere Verkehrsverstöße des 35-Jährigen festgestellt, unter anderem zu dichtes Auffahren, Überholen im Überholverbot und Nötigung im Straßenverkehr. Auf der L460 in Richtung Wesel hätten sie ihn anhalten können, genauso wie einen weiteren Autofahrer (41). Wie die Polizei berichtete, hatte der 41-Jährige versucht, unter anderem durch Ausscheren nach links und rechts und Betätigung der Scheibenwaschanlage, den 35-Jährigen am Überholen zu hindern und ihn beleidigt. Die Polizisten hätten jeweils Strafverfahren eingeleitet.