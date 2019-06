Unfall zwischen Xanten und Marienbaum : Auto überschlägt sich – Vater und Tochter verletzt

Xanten Bei einem Verkehrsunfall zwischen Xanten und Marienbaum sind am Samstag ein Vater und seine kleine Tochter verletzt worden.

Der Unfall ereignete sich gegen 10 Uhr auf der Mörmterer Straße in Höhe der Einmündung Elsenweg. Eine 50-jährige Kevelaererin fuhr mit ihrem Wagen auf der Mörmterer Straße Richtung Xanten. Gegenüber des Elsenwegs bog sie nach Angaben der Polizei nach links in eine Grundstückszufahrt ab, nachdem sie zuvor ihre Fahrt verlangsamt hatte. Dabei stieß ihr Wagen mit dem eines nachfolgenden 38-jährigen Xanteners zusammen, der bereits zum Überholmanöver angesetzt hatte. Das Auto des Mannes überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Er und seine zweijährige Tochter, die mit Auto saß, verletzten sich leicht und wurden mit einem Rettungswagen in ein Weseler Krankenhaus gebracht, wo sie behandelt wurden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Mörmterer Straße war zeitweilig komplett gesperrt Der Sachschaden belaufe sich im unteren fünfstelligen Bereich, so die Polizei.