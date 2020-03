Ausstellung im Rathaus : Seite an Seite für die Kunst

Xanten In Xantener Rathaus wird am Sonntag eine neue Kunstausstellung eröffnet. Barbara Ziebuhr und Maria Lembrock präsentieren dort gemeinsam ihre Werke.

Als sich Barbara Ziebuhr und Maria Lembrock an einer Gruppen-Ausstellung beteiligten, hingen ihre Werke nebeneinander – und sie stellten fest: Das passt. Also kamen sie auf die Idee für eine gemeinsame Ausstellung. Nun sind ihre Werke im Xantener Rathaus zu sehen, passenderweise unter dem Titel „Seite an Seite“. Die Ausstellung wird am Sonntag, 8. März, um 11.30 Uhr von Bürgermeister Thomas Görtz eröffnet. Die Kunsthistorikerin Marta Cencillo Ramirez wird den Besuchern einige Gedanken zu den Werken vermitteln.