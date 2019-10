Ausstellung im Dreigiebelhaus Xanten : 65 Künstler – 65 Blicke auf den Rhein

Zwei Künstler, die ihre Rhein-Blicke im Dreigiebelhaus ausstellen: Thomas Koester (h.) aus Düsseldorf neben seinen beiden Schwarz-Weiß-Fotografien vom Fluss – und der Xantener Künstler Thomas Schiela (v.) mit einem Selbstportrait. Foto: Ostermann, Olaf (oo)

Xanten Am Sonntag wurde die Ausstellung „Rheinblick“ des Kunstvereins Xanten eröffnet. Die Idee dazu hatte der Düsseldorfer Galerist Peter Tedden.

(dho) Harmonische Farbtupfer auf der Leinwand tauchen den Rhein in ein romantisches Licht. Im krassen Kontrast zu dem Ölgemälde steht ein Bild mit dem Schriftzug „Gevatter Rhein“ – eine düstere Anspielung auf das Märchen „Gevatter Tod“. Einen wieder anderen Blick auf den Fluss zeigt das Bild eines Krefelder Künstlers. Er hat die Aussicht aus seinem Atelier eingefangen, die weniger vom Rhein und mehr vom umliegenden Industriegebiet dominiert wird.

Diese und viele weitere Eindrücke vom Rhein können Besucher jetzt im Dreigiebelhaus entdecken. Gestern wurde dort die Ausstellung „Rheinblick“ eröffnet, die der Kunstverein Xanten in Kooperation mit dem Düsseldorfer Galeristen Peter Tedden auf die Beine gestellt hat. „65 Künstler, 65 unterschiedliche Blicke auf den Rhein“, sagt Waltraud Schmidt-Jungnitsch vom Kunstverein und fasst zusammen, was die Besucher im obersten Stock des Dreigiebelhauses erwartet. Eine Ausstellung in der Größenordnung sei für den Kunstverein einmalig.

Info „Rheinblick“ bleibt bis Weihnachten Öffnungszeiten Die Ausstellung läuft vom 20. Oktober bis 21. Dezember, mittwochs bis freitags von 14 bis 17 Uhr sowie mittwochs und samstags von 9 bis 13 Uhr. Eintritt Wie bei jeder Veranstaltung des Kunstvereins Xanten (KUX) ist der Eintritt frei.

Die knapp 100 Werke seien „eine kunterbunte und in den Disziplinen übergreifende Mischung“, so Tedden. Die Idee für die Ausstellung verkündete er dem Kunstverein vor einem Jahr. Zu Beginn habe die Frage „Warum ist der Rhein so schön?“ und damit ein Lebensgefühl vieler Rheinländer im Fokus gestanden. „Das hat bei vielen den Nerv getroffen, wir haben direkt viele Rückmeldungen von Künstlern bekommen, die mitmachen wollten.“ Doch es zeigte sich, dass unter den insgesamt 65 Perspektiven auch kritische zu finden waren. Trotzdem können Besucher, die eine Leidenschaft für den Rhein haben, ihre Antwort auf die Frage aufschreiben – und damit ihren Blickwinkel preisgeben. Ausgewählte Antworten werden im Rahmen einer Performance in die Ausstellung aufgenommen.

Die Künstler kommen größtenteils aus Düsseldorf und Xanten, aber teilweise auch aus ganz anderen Ecken Deutschlands. Ihre Kunstwerke haben sie teilweise extra für die Ausstellung angefertigt, manche greifen aber auch auf ihr bereits bestehendes Repertoire zurück. So auch ein Künstler aus dem Schwarzwald, auf den Tedden aufmerksam geworden ist, weil im Fernsehen über ihn berichtet wurde. „Er hat sich über Wochen hinweg ans Rheinufer gestellt und jeden Tag ein Ölgemälde gemalt“, erinnert sich Tedden. „Das hat mich fasziniert.“