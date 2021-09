Neue Räume an der Sonsbecker Straße : Außenstelle des Kreisjugendamtes in Xanten eröffnet

Xanten Die linksrheinische Außenstelle des Kreisjugendamts ist innerhalb von Xanten umgezogen. Mit den neuen Räumen wollen die Fachkräfte den Unterstützungsbedarf von Familien, Kindern und Jugendlichen besser gerecht werden.

In Xanten ist die neue Außenstelle des Kreisjugendamtes eröffnet worden. „Ich freue mich sehr, dass wir der Kinder- und Jugendhilfe mit der linksrheinischen Außenstelle in Xanten nun noch mehr Raum geben können“, sagte Landrat Ingo Brohl bei der Eröffnung am Freitag. „So können wir dem hohen Unterstützungsbedarf, den viele Familien, Kinder und Jugendliche haben, noch besser gerecht werden.“

Die erste Außenstelle des Kreisjugendamtes in Xanten war noch im Dachgeschoss des Rathauses untergebracht gewesen. Aus Platzgründen zogen die Mitarbeiter in das Polizeigebäude in der Innenstadt. Die neuen Räume liegen an der Sonsbecker Straße. Sie bieten Platz für acht Sozialarbeiterinnen und -arbeiter, die dort den Aufgaben des Allgemeinen Sozialen Dienstes (ASD) nachgehen.