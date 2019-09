Sporthalle in Vynen : Ausschuss verschiebt Entscheidung zur Sporthalle Vynen

Xanten BBX befürchtet eine Schließung und sammelt Unterschriften. Bürgermeister Görtz spricht von Populismus. CDU will langfristigen Vertrag mit SV Vyma.

In der Richtung waren sich aber alle einig: Ja zur Halle und zu einem längerfristigen Vertrag mit dem Verein, aber mit „Weichmachern“, damit die Stadt in den Gesprächen flexibel sein kann. Zudem ist für Xanten ein Sporthallenkonzept in Arbeit, und das sieht den Weiterbestand solcher Hallen gesamtstädtisch und bezieht alle Ortschaften mit ein.

Die CDU Vynen hatte langfristige Vereinbarungen mit dem SV Vyma gefordert; die BBX äußerte die Befürchtung, Vynens Halle solle geopfert werden zugunsten einer großen Mehrfach-Turnhalle in der Innenstadt. In ihrem Flugblatt hat sie sich für Turn- und Sporthallen in den Dörfern ausgesprochen. Eine Schließung wäre der K.o.-Schlag für die Dörfer „und nicht hinnehmbar“. Mit ihrer Unterschriftenliste will die Bürger-Basis auch den Wunsch abfragen, ob die Turnhalle durch einen Anbau zur Mehrzweckhalle umfunktioniert werden soll.