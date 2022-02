Verkehrsberuhigung in Xanten : Ausschuss empfiehlt Tempo 20 innerhalb der Wallmauern

Auf dem Ostwall soll das neue Tempolimit durch bauliche Veränderungen ergänzt werden, damit die Fahrbahn an mehreren Stellen schmaler wird. RP-Foto: arfi Foto: Armin Fischer (arfi)

Xanten Die Xantener Verwaltung hat mit ihren Plänen für eine stärkere Verkehrsberuhigung und Begrünung der Innenstadt eine erste Hürde genommen. Im Planungsausschuss gab es zwar auch Bedenken, aber eine deutlich Mehrheit für die Vorschläge.

Von Erwin Kohl

Xantens Innenstadt soll deutlich grüner und vor allem verkehrsberuhigt werden, darüber herrscht im Rat schon seit Längerem grundsätzliche Einigkeit. Für Diskussionsbedarf in der Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung, Planung und Umwelt am Dienstagabend sorgte die Herangehensweise.

Mängel an der beabsichtigten Ausführung hatte Petra Strenk vom Forum Xanten (Fox) vor allem im Bereich des Ostwalls festgestellt und daher einen Ergänzungsantrag zum Begrünungs- und Verkehrsberuhigungskonzept der Verwaltung eingereicht. So führe beispielsweise die Lage der Pflanzkübel dazu, dass Autofahrer zu nah an den Häusern vorbeiführen. „Der Gehweg stellt nur noch einen begrenzten Schutz dar, die Leute stehen mit dem ersten Schritt von ihrem Grundstück schon auf der Straße“, erklärte Tanko Scholten. Petra Strenk wies in ihrem Antrag auch auf die Sorgen der Anwohner hin, dass Fahrbahnverengungen mit Gegenverkehr gerade an Veranstaltungstagen zu zusätzlichen Belastungen durch Autofahrer führen, die einen Parkplatz suchen.

Niklas Franke, technischer Dezernent der Stadt, beschwichtigte: „Wir haben einen großen Maßnahmenkatalog, das ist jetzt ein erster Schritt. Der Schwerpunkt liegt bei Pflanzmaßnahmen. Wir werden prüfen, wie wir die Anwohner am Ostwall besser schützen können.“ Damit bleibt trotz einer mehrheitlichen Ablehnung des Fox-Antrags weiterhin alles offen.

Im nächsten Tagesordnungspunkt ging es dann um die Umsetzung des vom Land mit 180.000 Euro geförderten Begrünungs- und Verkehrsberuhigungskonzeptes. Dirk Görtzen (CDU) begrüßte das Vorhaben ausdrücklich: „Wir freuen uns noch mehr darüber, Anwohner auf den Plan gerufen zu haben, die Ergänzungen und Anregungen beisteuern. Mit ihnen wird es in nächster Zeit intensive Gespräche geben.“ Doch unabhängig davon, an welchen Stellen die Fahrbahn durch die Pflanzkübel verengt wird, sieht Johannes Wienemann (SPD) ein grundsätzliches Problem: „Feuerwehrfahrzeuge und Rettungswagen müssen schnell vor Ort sein und dafür sind diese verkehrsberuhigten Maßnahmen nicht so gut geeignet.“

Christiane Hilp (Bündnis 90/Die Grünen) ging die Diskussion um Details zu weit. Ihr Appell: „Ich bitte Sie, das Gesamtkonzept nicht kleinzuhacken. Die Maßnahmen passen zusammen und machen Sinn. Es braucht jetzt den Mut für einen ersten Schritt zur Verkehrsberuhigung.“ Schließlich votierte der Ausschuss einstimmig dafür, die Kernstadt innerhalb der Wallmauern als verkehrsberuhigten Geschäftsbereich – eine so genannte Tempo-20-Zone – auszuweisen (bisher gilt dort Tempo 30). Bei vier Enthaltungen einigte man sich darauf, die Anordnung dieser Zone mit entsprechenden baulichen Maßnahmen zu unterstützen. Schließlich legte der Planungsausschuss mit der einstimmigen Annahme des Begrünungs- und Verkehrsberuhigungskonzepts den Grundstein zur nachhaltigen Umgestaltung des Innenstadtbereiches. Die endgültige Entscheidung trifft aber der Stadtrat in seiner Sitzung am 8. März.

