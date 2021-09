Stadt dankt ausgeschiedenen Ratsmitgliedern : 217 Jahre Einsatz für Xanten

Bürgermeister Thomas Görtz (3.v.r.) dankte den ausgeschiedenen Ratsmitgliedern (v.l.): Guido Angenendt, Karl-Wilhelm Scholten, Helmut Reis, Charly Kösters, Sabine Wrobel, Bernhard Verfuß, Siegfried Kemkes, Heinz Brauer, Josef Bours, Regina Nitsche, Werner Paeßens und Hans-Gerd van Bentum. Foto: Ostermann, Olaf (oo)

Xanten Xantens Bürgermeister Thomas Görtz dankte Frauen und Männern, die sich als Ratsmitglieder jahrelang, zum Teil sogar jahrzehntelang für das Wohl der Stadt eingesetzt haben. Er hielt ein Plädoyer für die Kommunalpolitik.

Jahrelang gehörte Werner Paeßens zu denjenigen, die im Stadtrat entscheiden, wie sich Xanten weiterentwickelt. Jahrelang diskutierte und stritt er mit anderen Kommunalpolitikern darüber, ob Schulen saniert, Grundstücke erschlossen, Straßen gebaut werden. Aber irgendwann sei eben Schluss, sagte der Mann aus Marienbaum, der bald 82 Jahre alt wird. Deshalb zog er sich nach 31 Jahren zurück. Er habe jetzt mehr Zeit, um sich um seine Frau zu kümmern, erklärte Paeßens, der in der Bürger-Basis-Xanten (BBX) und früher in der Freien Bürger-Initiative (FBI) war.

Insgesamt sind 17 Frauen und Männer nach der Kommunalwohl im September 2020 aus dem Stadtrat ausgeschieden. Am Mittwochabend wurden sie von Bürgermeister Thomas Görtz (CDU) verabschiedet. Mit einer Feierstunde im Rathaus dankte Xantens erster Bürger ihnen dafür, dass sie sich jahrelang „für das Wohlergehen der Stadt“ engagiert haben. Dabei würdigte Görtz den Einsatz jedes einzelnen und zählte die Aufgaben auf, die er oder sie übernommen hatte. In einigen Fällen konnte er nur eine Auswahl nennen. 13 Frauen und Männer waren der Einladung gefolgt. Allein sie haben zusammen 188 Jahre Erfahrung in der Ratsarbeit, alle 17 kommen zusammen auf 217 Jahre. Wegen der Corona-Pandemie hatte die Verabschiedung nicht früher stattfinden können.

Info Diese Frauen und Männer schieden aus Am Ende der Ratsperiode (2014 bis 2020) sind diese Ratsmitglieder ausgeschieden: Guido Angenendt (2017 bis 2020), Josef Bours (1975 bis 2020, Heinz Brauer (2010 bis 2020), Monika Diamant (2014 bis 2020), Klaus Th. Eberling (2009 bis 2020), Wolfgang Janßen (2014 bis 2020), Siegfried Kemkes (2014 bis 2020), Karl-Heinrich Kösters (2004 bis 2020, Birgit Mölders (2009 bis 2020), Regina Nitsche (2019 bis 2020), Werner Paeßens (1989 bis 2020), Helmut Reis (1982 bis 1999, 2002 bis 2009, 2016 bis 2020), Karl-Wilhelm Scholten (2004 bis 2020), Deltef Schwenzfeier (2018 bis 2020), Hans-Gerd van Bentum (1999 bis 2006, 2014 bis 2020), Bernhard Verfuß (1984 bis 1989, 1996 bis 1999, 2020), Sabine Wrobel (2014 bis 2020). Im Laufe der Ratsperiode sind diese Ratsmitglieder ausgeschieden: Herbert Dissen (1975 bis 2015), Christel van Lier (2014 bis 2015), Klaus-Martin Meier (2008 bis 2016), Ilona Grundscheidt (2009 bis 2016), Richard Lipp (2009 bis 2018), Tim Michalak (2014 bis 2019), Rainer Groß (2009 bis 2019), Frank Seitz (2014 bis 2020).

„Sie haben sich in den Dienst des Allgemeinwohls gestellt“, sagte Görtz und hielt ein Plädoyer für die Kommunalpolitik. Anders als Landes- und Bundespolitiker müssten Kommunalpolitiker täglich selbst damit leben, was sie entschieden haben, als Bürger seien auch sie davon betroffen. „Das macht das Spannende an Kommunalpolitik aus.“ Wenn Menschen dagegen in Berlin oder Düsseldorf etwas entschieden, seien sie manchmal „ziemlich weit weg von den Auswirkungen dieser Entscheidungen“, sagte Görtz. „Dagegen werden Sie genau wie ich am nächsten Tag, wenn etwas in der Zeitung gestanden hat, beim Bäcker darauf angesprochen und gefragt: Was habt ihr denn da gemacht?“

Vielleicht habe sich der eine oder andere schon einmal gewünscht, nicht immer angesprochen zu werden. „Aber das ist das Salz in der Suppe.“ Kommunalpolitiker seien für den Bürger immer ansprechbar. „Das haben Sie teilweise Jahrzehnte gemacht.“ Das eigene Parteibuch spiele vor Ort weniger eine Rolle. „Das Wichtigste ist immer, dass jeder nach seiner Überzeugung versucht, das Beste für die Stadt zu machen und dafür auch zu kämpfen.“ Dass sich Kommunalpolitiker nicht immer einig seien, liege in der Natur der Sache. Selbst innerhalb einer Fraktion gebe es unterschiedliche Meinungen. „Das ist auch gut so.“ Das gehöre zur Demokratie. „Sie haben sich für Demokratie eingesetzt.“ Dafür danke er ihnen.

Die Frauen und Männer nannten auf Nachfrage unterschiedliche Gründe, warum sie jahrelang oder sogar jahrzehntelang im Rat gearbeitet und 2020 ausgeschieden sind. Er habe in Vynen sein Geld verdient, er habe dem Ort etwas zurückgeben wollen und deshalb Verantwortung übernommen, sagte Charly Kösters (Forum Xanten, Fox, vorher CDU), der in seinem Berufsleben die Geschäftsstellen Vynen und Lüttingen der Sparkasse am Niederrhein geleitet hatte. Er engagiere sich auch weiter, aber nach 16 Jahren im Stadtrat jetzt nicht mehr in der vordersten Reihe.

Sie hätten zwar viel Erfahrung, das helfe auch bei den Debatten und Entscheidungen, sagte zum Beispiel Josef Bours (CDU), der 45 Jahre im wichtigsten politischen Gremium der Stadt gearbeitet hatte. Aber es sei auch nicht schlecht, wenn andere Menschen mit neuen Ideen diese Aufgabe übernähmen und „einen frischen Wind“ hineinbringen würden.

Die Sitzungen des Stadtrats können über mehrere Stunden gehen, hinzu kommen noch die Beratungen in den Ausschüssen. Mitunter wird arg gestritten, und am Ende gewinnt der Vorschlag, der die meisten Stimmen bekommt. Das sei in den vergangenen Jahren nicht immer der beste Vorschlag gewesen, sagte Siegfried Kemkes (FBI). Wie auch andere Kommunalpolitiker beklagte er, dass Vorschläge seiner oder anderer Fraktionen oft an der CDU gescheitert seien – die Christdemokraten bilden die größte Gruppe im Stadtrat. Seine Frau habe ihm deshalb geraten, nicht mehr zu kandidieren. „Du regst dich in den Sitzungen auf“, habe sie ihm gesagt.

Einen ganz anderen Grund für ihr Ausscheiden aus dem Stadtrat nannte Sabine Wrobel – und sie kann sich eine Rückkehr vorstellen. Die Beratungen und Abstimmungen müssten vorbereitet werden. „Man muss dafür Zeit haben.“ Als berufstätige Mutter zweier Kinder habe sie sie aktuell nicht. Der Abschied sei ihr „schwer gefallen“. Sie sei noch als sachkundige Bürgerin im Ausschuss für Sozialausschuss geblieben. Und wenn ihr Privat- und Berufsleben es in einigen Jahren wieder zulasse, wolle sie wieder für den Stadtrat kandidieren.

(wer)