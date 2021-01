Kein Zusammenhang zu zweitem Brand : Ausgebranntes Vereinsheim in Xanten – Polizei sucht Zeugen

Xanten Eine Woche nach dem Brand eines Vereinsheims in Xanten gibt es Hinweise, wonach sich jemand vor dem Feuer gewaltsam Zutritt zu dem Haus verschafft hatte. Einen Zusammenhang zu dem Brand eine Woche später schließt die Polizei aber aus.

Zwischen den beiden Bränden in Xanten innerhalb von einer Woche besteht nach Angaben der Polizei kein Zusammenhang. Im zweiten Fall schließen die Ermittler auch eine vorsätzliche Brandstiftung aus. Zwar werde noch geklärt, wie das Feuer am Samstag in dem Einfamilienhaus ausgebrochen ist, aber es gebe keine Hinweise auf eine Straftat, sagte ein Sprecher der Kreispolizeibehörde Wesel am Dienstag unserer Redaktion.