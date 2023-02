Anliegerversammlung im März Ausbau von Straßen in Xantens Innenstadt geplant

Wie die Verwaltung in den Unterlagen für die Beratungen im Bezirksausschuss schreibt, sollen die drei Straßen zu einem verkehrsberuhigter Bereich ausgebaut werden. Auch die Kanäle sollen erneuert werden. Bis März soll die Abstimmung mit den anderen Behörden laufen. In der zweiten März-Hälfte ist eine Anliegerversammlung geplant. Sie ist gesetzlich vorgeschrieben. Über die Ergebnisse der Versammlung und etwaige Änderungswünsche der Anwohner will die Verwaltung die Politik dann in der Sitzung des DBX-Betriebsausschusses am 14. Juni informieren.