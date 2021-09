Anlieger werden informiert : Ausbau der Kolpingstraße rückt näher

Die Fahrbahn der Kolpingstraße ist in einem schlechten Zustand. Sie soll deshalb neu gemacht werden. Foto: RP/Markus Werning

Xanten Die Kolpingstraße in Xanten ist in einem schlechten Zustand. Nun soll sie ausgebaut werden. Die Stadtverwaltung informiert die Anlieger über die Pläne und die Höhe der Beiträge, die sie bezahlen müssen.

Seit Jahren wird darüber gesprochen, nun rückt der Ausbau der Kolpingstraße in Xanten näher. Bis Ende September soll die konkrete Planung beschlossen werden. Vorher werden die Anlieger über die Baumaßnahme und die Höhe der Beiträge informiert, die sie jeweils für die Straßenbaumaßnahme bezahlen müssen. Dafür ist am Donnerstag, 16. September, eine Versammlung der Stadt geplant.

Über die Ergebnisse dieser Veranstaltung will die Verwaltung die Politik im Planungsausschuss am Dienstag, 28. September, informieren. Dabei wird es auch um eventuelle Änderungswünsche der Anlieger an den Planungen für den Ausbau gehen. Der Ausschuss entscheidet dann, wie die Straße ausgebaut wird.