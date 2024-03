Aus „Sport Herbst“ wird „Sport 2000 by Paul“ Xantener Sportgeschäft öffnet nach Übernahme wieder

Barbara und Joachim Herbst hatten ihren Laden nach mehr als 30 Jahren im Dezember 2023 geschlossen. „Es ist gut, dass es hier zügig weitergeht“, sagt Joachim Herbst. Er denkt auch an den Handel in Xanten: Ein Mix an verschiedenen Geschäften sei für eine Innenstadt wichtig. Dass das Sport-Fachgeschäft schon mehr als 30 Jahre existiert habe, zeige, dass das Konzept in Xanten funktioniere und aufgehe. Er und seine Frau freuen sich, dass das Fachgeschäft weiter in „guten Händen“ sein werde. „Es ist schön, dass das, was wir aufgebaut haben, weitergeführt wird“, sagt Barbara Herbst.