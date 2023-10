Aufführung des Märchens in Xanten Peter und der Wolf als Schattenspiel

Am Sonntag wird das Märchen in der Mensa des städtischen Stiftsgymnasiums Xanten an der Poststraße aufgeführt. Beginn der Veranstaltung ist um 16 Uhr. Der Eintritt ist frei. Um Spenden wird aber gebeten. Um die Vorstellung zu sehen, sind Einlasskarten erforderlich. Erhältlich sind sie für alle Interessierten bei der Tourist Information Xanten (TIX) an der Kurfürstenstraße.