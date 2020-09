Bislicher Insel in Xanten : Erstmals Löffler-Nachwuchs in NRW

Die drei Löffler-Jungtiere in dem Nest auf der Bislicher Insel sind an dem hellen Schnabel zu erkennen. Im Erwachsenenalter verfärbt sich der Schnabel dunkel. Foto: Hans Glader

Xanten Die Zerstörung der Feuchtgebiete hat den Schreitvogel mit schneeweißem Federnkleid im 20. Jahrhundert aus Deutschland vertrieben. Auf der Bislicher Insel gibt’s nun den ersten Bruterfolg.

Nachdem schon Seeadler auf der Bislicher Insel vor drei Jahren erstmals in NRW Nachwuchs bekamen, wartet das Naturschutzgebiet in Xanten nun erneut mit einem sensationellen Bruterfolg auf. Ulrich Gräfer, Ranger beim Regionalverband Ruhr (RVR), entdeckte dort bei einem Kontrollgang gleich mehrere besetzte Nester des Löfflers. Dabei hat der Schreitvogel Seltenheitswert. Bis vor wenigen Jahren gehörte er in Deutschland zu den absoluten Ausnahmeerscheinungen.

Wie viele Löffelschnäbel 2020 auf der Bislicher Insel herangewachsen sind, lasse sich nicht sicher sagen, sagt Thomas Traill von der Biologischen Station im Kreis Wesel. „Wir gehen von zehn bis zwölf Paaren aus, maximal 15. Bei der letzten Kontrolle wurden 14 Jungtiere gezählt, von denen einige aber schon flugfähig waren.“ Möglich sei also, dass weitere Jungtiere schon ausgeflogen sind. Andererseits könnten einzelne Tiere auch zugeflogen sein. „Denn seit Jahren halten sich flügge Junglöffler an den Flutmulden auf der Bislicher Insel auf, von denen viele sicher von den nächsten Brutplätzen stammen“, so Traill.

Info Eier werden bis zu 24 Tage bebrütet Merkmale Der Löffler erreicht eine Größe von 80 bis 86 cm. Das Gefieder ist weiß, der Kopf leicht orange und der namensgebende löffelförmige Schnabel ist schwarz mit gelber Spitze. Die Beine sind ebenfalls schwarz. Brut Die Nester aus Schilf- und Sumpfpflanzen werden meist in Kolonien errichtet. Die drei bis fünf Eier werden von Männchen und Weibchen abwechselnd über einen Zeitraum von 21 bis 24 Tagen bebrütet.

Schon vor 1900 war der Vogel an den deutschen und niederländischen Küsten heimisch, doch dank der Zerstörung von Feuchtgebieten sank der Bestand im 20. Jahrhundert auf nur rund 500 Paare. Deutschland war damals unbesiedelt. Erst seit 1995 gibt es regelmäßige Bruten. Seither ist der Bestand an der deutsch-niederländischen Nordseeküste auf knapp 5000 Paare angewachsen.

Seit mindestens 2003 rasten auch Jahr für Jahr Löffler auf der Bislicher Insel. „Nach stetiger Zunahme waren es zuletzt meist 40 bis 80 Exemplare, im Ausnahmejahr 2016 bis zu 248“, teilt Traill mit. Seit 2014 sind – vielleicht als Folge des Klimawandels– auch in jedem Winter einzelne Tiere zu sehen. Dass es irgendwann auch mit der Brut klappen würde, haben die Ornithologen der Biologische Station also erwartet.

Im Gegensatz zum Seeadler hat der Löffler aber einen eher geringen Bekanntheitsgrad. „Ersterer ist ein Riese selbst unter Greifvögeln – der unter Bussarden emporragt wie ein Bussard unter Tauben“, erklärt Traill. „Der Löffler dagegen ist weder gewaltig, noch ein Greifvogel.“ Er ist knapp so groß wie ein Reiher, schneeweiß, mit einem kurzen Federschopf, langen, schwarzen Beinen und ebensolchem Schnabel. „Wobei lang und schwarz den Schnabel unter Wert verkauft, denn das namensgebende Werkzeug verbreitert sich an der Spitze unverhofft zu einer fragil wirkenden, orangegelben Löffelform“, ergänzt der wissenschaftliche Mitarbeiter der Biologischen Station. „Eine Ausnahme, die unter den Brutvögeln Europas sonst nur die Löffelente in Ansätzen zeigt.“ Diese Schnabelform eigne sich hervorragend zum sogenannten Seihen. „Dabei schwenkt der Vogel die Schnabelspitze durch seichtes Wasser hin und her und filtert so Kleintiere heraus“, erklärt Traill.

Und warum nun die Bislicher Insel? Die Antwort lasse sich laut Traill mit einem Wort fassen: Ruhe. „Die breiteste, einseitige Flussaue im Kreis Wesel ist in ihrer Kernzone ein mehrere Quadratkilometer großes, unzerschnittenes Mosaik aus Auwald, Wasser, Grünland und Schilf“, erklärt Traill. Dank der weit verzweigten Gewässer seien viele Bereiche unzugänglich, sowohl für erdgebundene Beutegreifer, die den bodennah brütenden Löfflern gefährlich werden können, als auch für den Menschen.

(beaw)