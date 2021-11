Amphitheater und Militärlager : Auch Xantens zweites Welterbe soll attraktiver werden

Xanten Wo heute Birten ist, war früher eines der größten Militärlager der Römer. Erhalten geblieben ist das Amphitheater, das immer noch eine Spielstätte ist. Die ganzen Ausmaße des Legionslagers sind dagegen nicht zu erleben. Das soll sich ändern. Aber ein zweiter APX ist nicht geplant.

Eine solche Urkunde hängt nun im Archäologischen Park (APX). Xantens Bürgermeister Thomas Görtz überreichte sie am Freitag an APX-Leiter Martin Müller, nachdem er sie selbst vor drei Wochen erhalten hatte – und nicht nur er: In Bonn wurde die Urkunde an Vertreter aller Kommunen und Kreise in NRW übergeben, in denen sich Fundorte des Niederrheinischen Limes befinden. Denn die frühere Grenze zwischen dem römischen Imperium und Germanien ist im Juli von der Unesco zum Welterbe erklärt worden.