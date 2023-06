Ankündigung des Blutwurstkomitees Auch 2024 zieht ein Karnevalszug durch Xanten

Damit wird es in Xanten erstmals seit langem wieder in zwei aufeinanderfolgenden Jahren einen Karnevalszug geben. „Dann sind wir wieder in der Reihenfolge“, sagte van Gemmeren. Das XBK organisiert seit 1978 alle zwei Jahre einen Karnevalsumzug, immer in den geraden Jahren, im Wechsel mit Rheinberg. 2020 und 2022 fiel der Umzug wegen eines Sturms und der Corona-Pandemie aus.