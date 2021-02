Großveranstaltungen in Xanten : Siegfriedspektakel, Ostermarkt und Weinfest abgesagt

Xanten Auch im Frühjahr wird es noch keine Großveranstaltungen in Xanten geben. Der Ostermarkt, das Weinfest und das Siegfriedspektakel sind abgesagt worden. Angesichts der Corona-Pandemie seien sie noch nicht möglich, teilten die Veranstalter mit.

Wegen der Corona-Pandemie fallen mehrere Großveranstaltungen im Frühjahr in Xanten aus. Die Tourist Information Xanten (TIX) sagte „schweren Herzens“ das Wein- und Musikfest und das Siegfriedspektakel im Mai ab, wie Geschäftsführerin Heike van Baal am Mittwoch mitteilte. Sie und Bürgermeister Thomas Görtz sähen in der Absage die einzige vernünftige und verantwortbare Möglichkeit. „Die Gesundheit unserer Gäste hat oberste Priorität“, teilten sie mit. Im Frühjahr 2021 sei es noch nicht möglich, dass Bürger und Gäste die Veranstaltungen unbeschwert und ohne Einschränkungen genießen könnten. „Das, was die Feste auszeichnet, ihre Geselligkeit und ihr begeistertes Publikum, ist leider in Corona-Zeiten so nicht umsetzbar.“ Sie seien zuversichtlich, dass Weinfest und Siegfriedspektakel 2022 wieder möglich seien.