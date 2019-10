Astrid Gerdes vom Gamerschlagshof bei "Land & Lecker" : Viel Land und ziemlich lecker

Dank ihrer Weiterbildung im „Rinderflüstern“ kann Astrid Gerdes auch mit dem Schottischen Hochlandrind Frieda kuscheln. Foto: Fischer, Armin (arfi)

Xanten Der Gamerschlagshof in Xanten ist mal wieder im Fernsehen – dieses Mal bei der WDR-Sendung „Land & Lecker“. Wir sprachen mit Astrid Gerdes über den Dreh auf ihrem Hof. Und warum es bei der Sendung um mehr geht als Kochen.

Brenda hat auf der Weide das Sagen. Das Schottische Hochlandrind mit dem braunen, zotteligen Fell und den eindrucksvoll gewölbten Hörnern ist „Abteilungsleiterin“. An ihr und zwölf weiteren Artgenossen musste auch das Kamera-Team des WDR vorbei, als das Hofporträt vom Gamerschlagshof für die Serie „Land & Lecker“ gedreht wurde. Warum das kein Problem war, liege am respektvollen Umgang mit Tieren, der auf ihrem Hof gepflegt wird, erzählt Hofbesitzerin Astrid Gerdes. Sie ist momentan als eine der sechs Protagonistinnen in der Serie zu sehen und seit Mittwoch wieder zurück auf ihrem Hof, der letzte Dreh ist im Kasten. „Zum Glück“, sagt die etwas geschaffte Landwirtin lachend. „Jetzt weiß ich auch, warum es Dreharbeiten heißt.“

Bei der Serie laden sich sechs Landfrauen gegenseitig auf ihre Höfe ein, die verstreut in NRW liegen. Die jeweilige Gastgeberin erwartet ihre Gäste mit kleinen Aufgaben und einem herbstlichen Dinner. Astrid Gerdes hat zusammen mit ihren Töchtern Anna und Luise Steinhoff als Trio mitgemacht. Die drei waren in den letzten Monaten viel unterwegs: bei einer Alpaka-Züchterin im Bergischen Land, einem Ziegenhof Haltern am See, einer Pferdepension in Gescher, einem Milchhof in Rheurdt und zuletzt bei einem Betrieb mit Klosteratmosphäre.

Info Der Gamerschlagshof im Fernsehen Ausstrahlung Die Sendung mit Astrid Gerdes läuft am Montag, 4. November, um 20.15 Uhr im WDR. Mediathek Nach der Ausstrahlung ist die Folge auch in der Mediathek zu finden unter www.wdr.de/mediathek

„Wir hatten viel Spaß zusammen und es war schön, so viel rumzukommen und interessante Menschen kennenzulernen.“ Zeit, um sich in Ruhe zu unterhalten, habe es bei dem Trubel aber nicht wirklich gegeben. Um das nachzuholen und mehr über die Höfe der anderen zu erfahren, haben die Frauen bereits ein Treffen im Januar ausgemacht.

Auf dem Gamerschlagshof ging es für die Teilnehmerinnen erstmal an die Sense – ein persönliches Faible von Astrid Gerdes. „Das hat mir früher schon mein Vater beigebracht und es ist einfach ein Traum.“ Abends gab es auf dem Hof ein Drei-Gänge-Menü: vorab eine Rote-Beete-Suppe mit Schwarzbrot, Griebenschmalz und Apfel-Sellerie-Julienne, als Hauptspeise Tafelspitz vom eigenen Schottischen Hochlandrind mit Meerrettich-Sauce, und als Dessert karamellisierte Walnüsse mit gedünsteter Portwein-Birne.

Das vielversprechende Menü lässt nicht erahnen, dass Astrid Gerdes eigentlich gar nicht so gerne kocht. „Ich hatte viele Jahre ein Restaurant im Haus und einen Küchenmeister als Mann – da braucht man nicht kochen.“ Jetzt tut sie es aber wieder, jeden Mittag „für die ganze Mannschaft“. Ihrer Meinung nach gehe es auch bei „Land & Lecker“ gar nicht primär ums Kochen. „Eigentlich ist die Serie entstanden, um den Menschen die Landwirtschaft und vor allem deren Vielfalt näherzubringen“, so die gelernte Hotelfachfrau.

Auf ihrem Archehof, der sich für die Erhaltung vom Aussterben bedrohter Nutztierrassen einsetzt, setzt sie auf ein gutes Miteinander von Tier und Mensch. So hatte sie erstmal ganz schön Respekt vor den Hörnern von Brenda & Co., als sie vor drei Jahren auf den Hof kamen. Sie dachte sogar kurz daran, die Herde wieder abzugeben. „Sie sind die ganze Zeit ausgebüchst und ließen sich nur schwer wieder einfangen“, erinnert sie sich. Dann habe sie beschlossen, ein Seminar im Rinderflüstern zu belegen – ähnlich wie das, was man schon von Pferden kennt. „Ich habe gelernt, dass das Ganze auch stressfrei geht. Letztendlich geht es dabei nur um Köpersprache.“ Das sei schlichtweg sicherheitsrelevant, da sich in der Landwirtschaft viele Unfälle im Umgang mit Rindern ereignen.