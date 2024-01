ArtOrt 2024 in Xanten Geschäfte werden zur Galerie

Rita Opel hat schon als junger Mensch gern fotografiert. „Aber erst seit einigen Jahren habe ich auch die Zeit und auch sehr viel mehr Spaß an der fotografischen Gestaltung meiner Bilder“, sagt die 74-jährige Fotografin. „Das Fotografieren war mir immer sehr nah und bedeutet für mich Ruhe und Entspannung zum Arbeitsalltag“, meint die 62-Jährige vom

Busunternehmen Verhuven. „Die Wildtiere und die Natur am Niederrhein, das Tauchen in der fernen Welt und in den hiesigen Seen laden zu Auszeiten ein“, sagt Elisabeth Verhuven.