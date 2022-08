Internationale Kulturarbeit : Fachleute sprechen über Museen ohne Barrieren

Xanten Im LVR-Archäologischen Park Xanten (APX) haben sich Fachleute aus aller Welt getroffen, um über Barrierefreiheit an archäologischen Stätten und in Museen zu sprechen. Kulturschaffende aus elf Nationen folgten der Einladung des Ausrichters, dem Komitee zum Management archäologischer Orte (ICAHM),

Wie der APX mitteilte, stellte ICHAM-Präsident John Peterson in seiner Begrüßung die Bedeutung dieses Themas heraus. Zugang für alle müsse für nachfolgende Generationen schon im Rahmen der Ausbildung so verankert sein, dass Barrierefreiheit bei Projekten von Anfang an mitgedacht werde. Seine Rede wurde aus Upsalla in Schweden übertragen. Ein Großteil der Teilnehmenden schaltete sich über das Internet zu. So waren auch Vorträge aus Argentinien, Kanada und Japan zu sehen.