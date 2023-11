Fotos Archäologen entdecken römischen Palast in Xanten

Bei einer Ausgrabung wurden Reste von römischen Fensterglas gefunden. „Das war unter Kaiser Nero um 60 nach Christus der neueste Schrei in Rom, das wissen wir von Seneca“, erklärte Archäologe Steve Bödecker. Es müsse also ziemlich schnell auch an den Niederrhein gekommen sein, denn das Legionslager auf dem Fürstenberg sei während des Bataveraufstands 70 nach Christus zerstört worden.