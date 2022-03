Vortrag im Römermuseum : Archäologe stellt Ergebnisse von Ausgrabungen vor

Xanten Der Archäologische Park Xanten (APX) lädt zu einem Vortrag im Römermuseum ein. Dabei geht es um die Ausgrabungen zwischen 2016 und 2020. Dabei wurden neue Erkenntnisse über die Colonia Ulpia Traiana gewonnen.

Der nächste Vortrag im LVR-Römermuseum steht unter dem Titel „Schicht für Schicht“ und behandelt die Ausgrabungen der Jahre 2016 bis 2020 im Archäologischen Park Xanten (APX). Der Archäologe Armin Becker stellt am Montag, 21. März, die dabei gewonnenen neuen Erkenntnisse über die antike Stadt Colonia Ulpia Traiana vor. Die Grabungen im Bereich eines Tempels auf Insula 13, einem der 40 Stadtbezirke, liefern zum Beispiel spannende Einblicke in die Glaubenswelt der römischen Bewohner. Auch das Amphitheater und die Stadtmauer standen im Fokus der Archäologen. Den mit diesen Grabungen verbundenen Forschungsfragen geht der Referent buchstäblich auf den Grund. Der Vortrag findet in Zusammenarbeit mit dem Niederrheinischen Altertumsverein Xanten statt und beginnt um 18 Uhr. Eine Anmeldung ist bis Freitag, 18. März, über den Besucherservice Xanten möglich. Der Einlass ist abends nur am Parkeingang des Römermuseums an der Trajanstraße 10. Die aktuellen Corona-Regeln sind zu beachten.