Schiffsbauer über römisches Patrouillenboot „Ich bin von dem Schiff begeistert“

Drei Jahre lang haben Schiffsbauer Kees Sars und sein Team an der Quintus Tricensimanus gearbeitet. In der Inklusiven Werft des LVR-Archäologischen Parks Xanten (APX) bauten sie das antike römische Patrouillenboot nach. Im Interview spricht Kees Sars darüber, welche Informationen dafür vorlagen, wie gut sich das antike Schiff manövrieren lässt und ob er etwas an der römischen Konstruktion verbessern würde.