Trotz Corona-Einschränkungen : APX meldet wieder steigende Besucherzahlen

Xanten Seit Beginn der Corona-Pandemie sind Museen nur eingeschränkt besuchbar. Auch im Archäologischen Park Xanten (APX) mussten einzelne Gebäude geschlossen bleiben. Trotzdem kommen wieder mehr Menschen. Eine Auszeichnung und eine Ausstellung tragen dazu bei.

Trotz der anhaltenden Einschränkungen durch die Corona-Schutzverordnung sind die Besuchszahlen des Archäologischen Parks Xanten (APX) wieder leicht gestiegen. Sie liegen aber noch deutlich unter dem Niveau von vor Beginn der Pandemie. Wie der APX am Dienstag mitteilte, wurden 2020 insgesamt 298.876 Besuche gezählt. Das waren rund 20.000 mehr als 2020. Im Jahr 2019 hatte das Freilichtmuseum noch 549.407 Besuche gezählt. Besonders bei Schul- und Klassenausflügen sei durch die Corona-Pandemie ein starker Rückgang zu verzeichnen, erklärte ein Sprecher des APX.

Das Freilichtmuseum ist in den vergangenen zwei Jahren nur eingeschränkt besuchbar gewesen. Einzelne Gebäude oder Bereiche mussten zeitweise geschlossen bleiben. Aber das weiträumige Gelände habe immer noch viele Menschen weiter angelockt, erklärte der APX weiter. Hinzu kam, dass der Niedergermanische Limes im Juli 2021 von der Unesco zum Welterbe ernannt wurde. Dazu gehört auch die römische Stadt Colonia Ulpia Traiana, auf deren Gelände der APX errichtet wurde. Im September 2021 wurde außerdem die große Archäologische Landesausstellung NRW unter dem Titel „Roms fließende Grenzen – der Limes am Niederrhein“ eröffnet. In einem neuen Ausstellungsraum präsentiert der APX neue Forschungsergebnisse zum Leben der Menschen entlang des Rheins.