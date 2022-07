APX-Leiter Martin Müller : „Das Welterbe ist ein Geschenk“

Xanten Im Archäologischen Park Xanten wird Geburtstag gefeiert: Vor einem Jahr wurde der Niedergermanische Limes zum Unesco-Welterbe ernannt. Der APX gehört dazu. Ein Gespräch über Titel, Schiffshalle und die römische Autobahn.

Der Archäologische Park Xanten (APX) gehört seit einem Jahr zum Welterbe der Menschheit: Die Unesco hat ihm und den 43 anderen Standorten des Niedergermanischen Limes diesen Status im Juli 2021 verliehen. Was hat sich in einem Jahr durch den Titel geändert, was wird sich in den nächsten Jahren noch tun? Darüber sprachen wir mit Martin Müller. Der promovierte Archäologe leitet den APX.

Herr Dr. Müller, Spüren Sie im APX schon einen Welterbe-Effekt?

Martin Müller Keinen messbaren, nur einen gefühlten Effekt. Wir werden in diesem Jahr wieder an die Besucherzahlen der Vor-Corona-Zeit anschließen. Es werden wahrscheinlich zwischen 570.000 und 600.000 Besuche sein. Bei schlechtem Wetter kann diese Zahl auch niedriger ausfallen. Aber damit werden wir wieder auf dem Niveau von 2019 sein. Deshalb können wir noch nicht sagen, ob jetzt wieder mehr Menschen kommen als in den vergangenen zwei Jahren, weil sie durch das Label Welterbe auf den APX aufmerksam geworden sind, oder ob es die normale Besucherzahl ist, die wir jetzt wieder erreichen. Wir werden sicherlich noch ein, zwei Jahre brauchen, bis wir so etwas bei den Besuchern abfragen und dann abschätzen können, wie stark das Unesco-Label die Aufmerksamkeit für unsere Einrichtung erhöht hat und ein Grund ist, hierher zu kommen. Nach den bisherigen Gesprächen mit Besuchern und Kunden bin ich aber sicher, dass der Titel für eine höhere Aufmerksamkeit sorgt und werbewirksam ist. Der APX hat dadurch einen Ritterschlag bekommen.

Das Welterbe soll noch sichtbarer werden, hat NRW-Bauministerin Ina Scharrenbach angekündigt. In einem ersten Schritt sollen an den Standorten einheitliche Schilder aufgestellt werden. Was kann man darüber hinaus machen?

Müller Es soll nicht bei Schildern bleiben. Das Amt für Bodendenkmalpflege und das Land NRW haben Limes-Verantwortliche ernannt, und Vertreter aller Welterbe-Einrichtungen treffen sich regelmäßig zum Austausch, dafür ist ein Lenkungskreis gegründet worden. Das funktioniert sehr gut. Wir sprechen dort über weitere Maßnahmen. Nur wird es Jahre dauern, bis wir sie umsetzen können. Viele Kommunen und Standorte haben aber schon Konzepte in den Schubladen gehabt und setzen sie schon um, wir auch. Wir haben den Limes-Pavillon, in dem wir die Landesausstellung eingerichtet haben. Nach deren Ende bleibt er stehen, sodass wir weiter einen Ausstellungsbereich haben, in dem wir das Welterbe, den Niedergermanischen Limes, darstellen. Das ist uns aber noch zu wenig. Wir wollen weitermachen.

Wie?

Müller Zum einen wollen wir die militärischen Denkmäler, die wir im Archäologischen Park haben, präsentieren. Wir haben ein paar Dinge, die noch nicht sichtbar und auch nicht beschildert sind. Als Besucher erfahren Sie etwas darüber, wenn sie ins Römermuseum gehen, aber Sie erfahren nichts davon, wenn Sie durch den Park gehen. Das ist zum Beispiel die Tricensimae, die spätantike Festung, die bedeutend war, aber wir haben auch frühere Funde, zum Beispiel die Limes-Straße. Das ist sozusagen die römische Autobahn, die entscheidend dafür war, dass die Region militärisch erschlossen werden konnte. Denn die Truppen mussten natürlich schnell von A nach B bewegt werden. Die Straße war also weniger dafür angelegt, um eine bequeme Reise zu ermöglichen, das war ein schöner Nebeneffekt, sondern es war eine Militärstraße.

Wo liegt sie?

Müller Sie läuft direkt bei uns am Museumseingang entlang. Wir haben sie vor einigen Jahren ausgegraben, sie ist perfekt erhalten. Diese Straße wollen wir gern wieder zeigen. So haben wir verschiedene militärische Aspekte, die mit dem Limes zusammenhängen, die wir noch einmal beleuchten wollen. Das kostet aber Geld. Wir brauchen zum Beispiel jedes Mal einen kleinen Schutzbau, damit die Funde erhalten bleiben. Dafür müssen wir erst Mittel finden, deshalb wird die Umsetzung dieser Pläne mehrere Jahre dauern, aber das haben wir auf jeden Fall vor. Was wir auch vorhaben: noch mehr auf die Region auszustrahlen. Wenn Menschen an den Niederrhein kommen, um sich mit den Römern zu beschäftigen, kommen sie nach Xanten. Aber der Limes ist nicht nur Xanten, deshalb wollen wir zeigen, dass es noch andere Standorte gibt, wo es etwas zu sehen gibt. Der erste Schritt ist mit dem Limes-Pavillon gemacht, wo alle Standorte auf einer Karte gezeigt und erklärt werden. Darüber hinaus haben wir vor, mit dem Shuttle-Service, den wir mit Elektrobussen im Park einrichten wollen, die Besucher auch auf den Fürstenberg zum Legionslager Vetera Castra zu fahren oder zu den Übungslagern in den Hochwald oder nach Flüren, um zumindest die nähere Umgebung einzubinden.

Info Der Niedergermanische Limes als antike Grenze Hintergrund Der Rhein bildete in der Antike die östliche Grenze der römischen Provinz Niedergermanien (Germania inferior). Der Grenzabschnitt erstreckte sich über 400 Flusskilometer. 44 Fundplätze entlang dieser Grenze sind heute auf der Liste des Welterbes der Unesco eingetragen. Zusammen bilden sie die Welterbestätte „Grenzen des Römischen Reiches – Niedergermanischer Limes“. Der Archäologische Park Xanten (APX), der auf den Überresten der römischen Stadt Colonia Ulpia Traiana steht, ist einer dieser 44 Fundplätze. Auf dem Fürstenberg in Xanten ist ein weiterer Fundplatz: Dort im Boden liegen die Überreste des römischen Legionslagers Castra Vetera.

Sie haben in den vergangenen Jahren auch schon die Idee einer Schiffshalle vorgestellt.

Müller Das ist das Größte, was wir vorhaben, wir arbeiten auch schon daran. In einer Schiffshalle an der Xantener Südsee wollen wir die Schiffsnachbauten präsentieren, die wir rekonstruiert haben. Wir wollen die Schiffe auch zu Wasser lassen, sodass die Besucher mitfahren können. Diese Schiffe sind ein tolles Medium, um den Limes zu präsentieren. Wenn Sie zum Beispiel über die Durchlässigkeit der Grenze sprechen, lässt sich das mit einer Fähre erklären, die wir gefunden haben. Sie konnte mit einer Person betrieben werden. Das zeigt, wie simpel es war, über den Rhein zu kommen, denn die Fähre wird es zu Dutzenden gegeben haben, sodass man mit ihnen ans andere Ufer kam. An anderen Schiffen lassen sich andere Aspekte des Niedergermanischen Limes festmachen. Deshalb soll die Schiffshalle unsere große Limes-Ausstellung werden. Die Grundkonzeption steht. Ein Team aus Wissenschaftlern arbeitet daran.

Wie groß soll die Halle werden?

Müller Von der Dimension ist die Schiffshalle mit dem Römermuseum vergleichbar. Die Finanzierung ist noch offen. Es gibt aber einen politischen Auftrag, die Schiffshalle zu planen. CDU und SPD im Landschaftsverband hatten seinerzeit dazu einen Antrag gestellt. Diesen Auftrag haben wir erfüllt. Der nächste Schritt wäre ein Architekten-Wettbewerb. Auch das ist schon vorbereitet. Aber damit muss sich erst wieder die Politik im Landschaftsverband beschäftigen. Auch dieses Projekt wird also noch dauern. Sicher ist jedoch, dass wir unser Angebot zum Welterbe in den nächsten Jahren kontinuierlich erweitern werden. Denn das Welterbe ist ein Geschenk, das wir bekommen haben und das wir jetzt weiter ausbauen können.

