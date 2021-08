Dank Unesco-Titel : Täglich Hunderte Gäste mehr im APX

Die Arena ist nur eines der Sehenswürdigkeiten in der einstigen Colonia Ulpia Traiana. Foto: dpa/Oliver Berg

Xanten Der Unesco-Titel beeinflusst schon jetzt die Besucherzahlen im Archäologischen Park Xanten. Seitdem der Niedergermanische Limes Weltkulturerbe ist, wächst das Interesse im zweistelligen Prozentbereich.

Schon jetzt wirkt sich der Unesco-Titel positiv auf die Besucherzahlen im Archäologischen Park Xanten (APX) aus. Seit der Aufnahme des Niedergermanischen Limes in die Weltkulturerbe-Liste am 27. Juli kämen täglich mehrere Hundert Gäste zusätzlich in das Freilichtmuseum, bestätigt APX-Sprecher Ingo Martell. „Und die größere Aufmerksamkeit besteht tatsächlich seit dem ersten Tag der Bekanntgabe“, ergänzt er. Insgesamt könne der APX einen Besucheranstieg im zweistelligen Prozentbereich verzeichnen.

Bereits im Vorfeld der Ernennung sprach APX-Leiter Martin Müller davon, Kostenpflichtiger Inhalt durch den Welterbe-Status rund 20 Prozent mehr Besucher zu erwarten. Das Publikum werde zudem internationaler, so die Prognose, die sich auf Erfahrungen von Kollegen an anderen römischen Fundorten stützt, die schon früher den Unesco-Titel erhalten hatten. „Die Einschätzung scheint sich zu bewahrheiten“, sagt Martell erfreut.

Woher die Gäste jedoch genau kommen und wie sich das Publikum zusammensetzt, ließe sich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht verlässlich sagen, ergänzt er. Zumal sich auch die Pandemie noch auf die APX-Besuche auswirke. „Gewöhnlich haben wir 7000 gebuchte Führungen und Programme im Jahr“, so Martell. Aktuell gebe es corona-bedingt hingegen fast gar keine Gruppenbesuche, Schulklassen blieben gänzlich weg. In den kommenden Monaten sollen die Gästezahlen analysiert werden. Festzustellen sei nach knapp zwei Wochen seit der Ernennung: „Das Interesse ebbt nicht ab.“

Martell führt das mitunter auf die hohe mediale Präsenz der Colonia Ulpia Traiana im Zusammenhang mit dem Limes zurück. Zwar befinden sich entlang des nun ausgezeichneten Streckenabschnitts des Grenzwalls 44 archäologische Fundplätze. Das Bodendenkmal in Xanten ist aber nicht nur besonders gut erhalten, sondern stellt als zivile Stadt auch eine Besonderheit dar. „Wir standen zuletzt so zentral in den deutschen Medien wie seit der Eröffnung des Römermuseums vor 13 Jahren nicht mehr“, sagt Martell.

Mit drei großen Projekten soll das Interesse noch intensiviert werden. Zum einen Kostenpflichtiger Inhalt plant der APX den Bau einer Schiffswerft an der Xantener Südsee, des Weiteren nimmt er im September erstmals an der alle fünf Jahre stattfindenden archäologischen Landesausstellung teil. Thema: der Limes. Bereits in Entstehung ist das museumspädagogische Zentrum, mit dem die Besuchermassen besser bewältigt werden sollen.

(beaw)