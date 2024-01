Freilichtmuseen des LVR APX erfreut sich großer Beliebtheit

Ab Freitag, 28. Juni, können APX-Besucher übrigens in die Welt des römischen Spaniens am Niederrhein eintauchen. Denn dann werden in der Ausstellung „Augusta Emerita – Roms Metropole in Spanien“ etwa 200 Leihgaben aus dem Museo Nacional de Arte Romano de Merida gezeigt. Besucher können sich auf marmorne Statuen, prächtige Mosaikböden und filigranen Goldschmuck freuen. So gibt es Einblicke in die wechselvolle Geschichte der antiken Großstadt Merida von ihrer römischen Gründung bis zur Herrschaft der Westgoten und des islamischen Emirats.