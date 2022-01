Archäologie interaktiv erleben : Richtfest für Xantens neue Entdeckerwelt

So soll das Entdeckerforum im Römer-Park aussehen, wenn es fertig ist – voraussichtlich in diesem Oktober. Foto: Gänsearchitekten für LVR-Archäologischer Park Xanten

Xanten Der Römerpark wird bald um eine Attraktion reicher sein: ein Entdeckerforum. Den APX-Besuchern werden darin die Arbeitsmethoden der Archäologen spielerisch nähergebracht. Am Dienstag wurde Richtfest gefeiert, nun startet der Innenausbau.

Am Dienstag um 15.28 Uhr nahm Kai Wondrak einen kräftigen Schluck aus dem Schnapsglas und warf es anschließend mit Schwung gegen die Mauer des Rohbaus auf der Insula 6. Dafür gab‘s Applaus von den Gästen, die am Richtfest des Entdeckerforums im Archäologischen Park Xanten (APX) teilnahmen. Dachdecker-Meister Wondrak wurde auf dem Gerüst stehend die Ehre zu teil, den Richtspruch zu halten. Mit dem Richtfest begann offiziell die nächste Phase des Großprojekts, dessen Gesamtkosten (ohne museale Einrichtung) bei 5,9 Millionen Euro liegen. Bis die ersten Besucher das komplette vielfältige museumspädagogische Angebot nutzen können, wird‘s wahrscheinlich noch knapp drei Jahre dauern, wie APX-Leiter Martin Müller sagte.

Fakten Die reinen Baukosten liegen bei 4,7 Millionen Euro. Das Entdeckerforum, als Passivhaus mit Photovoltaik konzipiert, fügt sich zwischen Verwaltungsgebäude und Römermuseum ein. Der Baukörper wurde in Stahlbeton errichtet. Die Fassade wird in Anlehnung an das benachbarte Magazingebäude mit Faserzementplatten verkleidet. Der kleine Ausstellungsraum im Obergeschoss ist rund 85 Quadratmeter groß.

Auf fünf Schautafeln waren die Baupläne in verschiedenen Detailansichten dargestellt. Darauf war zu erahnen, welche vielfältige Entdeckerwelt kleine wie große Besucher demnächst erkunden können. Sie schlüpfen in die Rolle von Archäologen. Als Einzelperson oder im Team kann an verschiedenen Station geforscht werden. Mit Blick auf das Römermuseum und in direkter Nachbarschaft zur Schiffswelt sowie zum Limespavillon gelegen, fügt sich der zweigeschossige Neubau im südwestlichen Teil in den Park ein. Im Erdgeschoss befinden sich neben der Eingangshalle mit Empfang und Infopunkt vier Räume für Gruppenarbeit, die durch mobile Trennwände zusammengelegt und bei Bedarf vergrößert werden können. Das vollständig barrierefrei konzipierte Gebäude verfügt über eine moderne Ausstattung, die optimal für Workshops geeignet ist.