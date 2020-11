Verlegung von Starkstrom- und Netzwerkkabel : APX baut die Infrastruktur aus

Xanten Die Infrastruktur des Archäologischen Park Xanten (APX) wird für den künftigen Betrieb gerüstet. Dafür werden auf einer Trasse von 260 Metern Länge Starkstrom- und Netzwerkkabel verlegt.

Während der LVR-Archäologische Park Xanten wie alle Museen des Landes bis Monatsende geschlossen ist, werden dieser Tage Maßnahmen für den weiteren Ausbau des Freilichtmuseums sichtbar. Über einen Zeitraum von rund vier Wochen finden in der Nähe von Bahnhofstraße und Alleenradweg Bauarbeiten zwischen APX-Verwaltung und dem neuen Westeingang statt.

Dabei werden auf einer Trasse von 260 Metern Länge Starkstrom- und Netzwerkkabel verlegt. Es handelt sich aktuell um den sechsten Bauabschnitt eines umfangreicheren Pakets an Maßnahmen, mit dem die Infrastruktur des APX seit 2013 für den zukünftigen Betrieb gerüstet wird. Dabei geht es schrittweise um die Erneuerung und Zusammenführung auch von Wasser- und Abwasserleitungen in den alten und in den hinzugekommenen Bereichen des Parks.