Zeiten, Orte, Voraussetzungen : Xantener Apotheker bieten Corona-Impfung an

Ab Freitag bietet auch die Hirsch-Apotheke in Xanten die Corona-Impfung an: Maxilmilian Dyckmans demonstriert mit seiner Mitarbeiterin Doreen Overbeck den Ablauf. Foto: Armin Fischer (arfi)

Xanten Es ist ein zusätzliches Angebot, um die bundesweite Impfkampagne zu unterstützen. Die Apotheken müssen dafür verschiedene Voraussetzungen erfüllen. Die Hoffnung ist, über sie auch Menschen zu erreichen, die noch keinen Schutz gegen Covid-19 haben.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

In der nächsten Woche beginnen auch zwei Apotheken aus Xanten mit den Corona-Impfungen. Sie haben nachgewiesen, dass sie die Voraussetzungen dafür erfüllen, dass zum Beispiel nur geschulte Apothekerinnen und Apotheker zum Einsatz kommen und die Räume für die Impfung geeignet sind. In den nächsten Tagen sollen sie auch den Impfstoff bekommen. Dann kann es losgehen: Die Hirsch-Apotheke am Markt will am Freitag, 11. Februar, starten, die Viktor-Apotheke an der Viktorstraße am Samstag, 12. Februar.

Sie seien keine Konkurrenz zu den Ärzten, sondern eine Ergänzung, sagte Maximilian Dyckmans von der Hirsch-Apotheke in Xanten. „Es geht darum, alle Kräfte zu mobilisieren, um die Impfquote zu erhöhen.“ Die Apotheken wollten diejenigen erreichen, die sich noch nicht impfen lassen konnten, zum Beispiel weil ihnen die Organisation eines Impftermins bisher zu aufwendig gewesen sei, erklärte Gabriele Regina Overwiening, Präsidentin der ABDA – Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände. „Wir bringen das niedrigschwellige und flächendeckende Angebot der Apotheken ein, um die Impfkampagne der Bundesregierung zu unterstützen.“

Info Apotheker weisen Kritik von Ärzten zurück Neues Angebot Wie die Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände (ABDA) erklärt, ist die Covid-19-Impfung die erste Impfung, die die Apotheken bundesweit anbieten können. Von Ärzte-Verbänden gibt es daran Kritik. Diese wird von der ABDA zurückgewiesen. „Impfungen in Apotheken sind sicher“, sagte ABDA-Präsidentin Gabriele Regina Overwiening und versicherte: „Apothekerinnen und Apotheker sind auch für den unwahrscheinlichen Fall geschult, dass bei Impfreaktionen Maßnahmen der Ersten Hilfe ergriffen werden müssen.“

Die Hirsch-Apotheke will mindestens an einem Tag pro Woche ohne Terminvereinbarung impfen. Dafür ist der Freitagnachmittag ab 16 Uhr vorgesehen, erklärte Dyckmans. Wer sich impfen lassen wolle, könne dann einfach vorbeikommen. Zusätzlich wolle er an anderen Tagen Impfungen nach Termin anbieten, sagte Dyckmans. Die Viktor-Apotheke wird außerhalb der Öffnungszeiten impfen, zum Beispiel am Mittwochnachmittag oder am Wochenende, wie Inhaber Franz Dietl mitteilte. Nach Absprache seien auch individuelle Impftermine möglich, zum Beispiel für Vereine oder Firmen.

Eingesetzt werden die Impfstoffe entweder von Biontech oder von Moderna. Die Apotheken bieten damit Erst-, Zweit- und Auffrischungsimpfungen an. Vorher erfolgt ein Beratungsgespräch. Dabei wird der Anamnesebogen besprochen. Apotheker und Patient gehen also die medizinisch relevanten Informationen durch. Dafür haben die Apotheken eigene Räume. Grundsätzlich können sich alle Menschen ab zwölf Jahren in den Apotheken impfen lassen. Die Hirsch-Apotheke und die Viktor-Apotheke bieten die Impfungen für Personen ab dem 18. Lebensjahr an.

Damit sie die Covid-19-Impfungen anbieten dürfen, müssen Apothekerinnen und Apothekern erfolgreich an theoretischen und praktischen Schulungen teilgenommen haben. Dyckmans und Dietl absolvierten diese Schulungen schon im vergangenen Jahr, weil beide an dem Modellprojekt zu Grippeschutzimpfungen teilnehmen. Sie haben also schon Erfahrung darin, ihre Patienten zu impfen.

Impfungen in Apotheken sind grundsätzlich noch neu. Das Modellprojekt für den Grippe-Schutz hat 2020 begonnen, zunächst nur in einigen Regionen. Im Dezember 2021 beschlossen der Bundestag und der Bundesrat dann zur „Stärkung der Impfkampagne“, dass Apotheker auch gegen Covid-19 impfen dürfen.

Die Voraussetzungen seien eine vorherige ärztliche Schulung und geeignete Räume, erklärte das Bundesgesundheitsministerium. Die Impfungen seien aber ein zusätzliches, freiwilliges Angebot der Apotheken, erklärte die Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände (ABDA). Ob eine Apotheke die Impfungen anbiete, entscheidet die Apothekenleiterin oder der Apothekenleiter im Einzelfall.

In ganz Nordrhein-Westfalen würden voraussichtlich rund 4000 Apothekerinnen und Apotheker die Bedingungen für die Impfungen gegen Covid-19 erfüllen, schätzte die Apothekerkammer Nordrhein im Januar. Wie sie in der vergangenen Woche auf Anfrage unserer Redaktion mitteilte, darf im Kreis Wesel jede vierte der insgesamt 92 Apotheken den Impfstoff bestellen.

Ob auch so viele in den nächsten Tagen die Spitze gegen Covid-19 anbieten werden, ist noch unklar. Wahrscheinlich würden nicht alle Apotheken beim Impfstart dabei sein, heißt es. Das Angebot werde aber nach und nach wachsen. Landesweit wollen die ersten Apotheken Anfang dieser Woche mit Corona-Impfungen beginnen.

(wer)