Initiative stellt Vorschläge vor : Anwohner fordern weniger Verkehr in Xantens Stadtmitte

Xanten Anwohner der Poststraße in Xanten klagen über eine hohe Verkehrsbelastung, allen voran durch Lkw. Nun legen sie Vorschläge vor, damit künftig weniger Autos und Lastwagen durch die Stadt fahren.

Nachdem der Rat jüngst den Auftrag für ein Mobilitätskonzept abgelehnt hatte, haben nun Anwohner der Poststraße eigene Vorschläge erarbeitet. Mit dem Papier, das als Bürgerantrag Bürgermeister Thomas Görtz zur weiteren Beratung in den politischen Gremien überreicht wurde, wollen sie eine Verkehrsberuhigung in der gesamten Kernstadt erreichen. „Die angespannte Haushaltslage zwingt zum sparsamen Umgang mit Haushaltsmitteln. Wir legen deshalb einen Vorschlag vor, der die Stadtkasse kaum belastet“, sagt Mit-Initiator Hans-Jürgen Wohlgemuth.

Seit Jahren klagen die Poststraßen-Anwohner über eine hohe Verkehrsbelastung, vor allem aber über den Lkw-Verkehr mit Ziel Gewerbegebiet Sonsbecker Straße. Besonders in der Nacht fühlen sie sich durch die Schwerlaster gestört. Aber nach ihrer Ansicht fehlt es auch an gesicherten Übergängen auf Höhe des Schulzentrums und des Seniorenheims. Einige Maßnahmen wie ein nächtliches Durchfahrtsverbot für Laster sind bereits umgesetzt, andere wie ein Zebrastreifen in der Planung. Doch über eine generelle Verkehrsberuhigung der Straße wollte der Rat nicht entscheiden, solange nicht ein Mobilitätskonzept für die ganze Stadt vorliegt. Den Beschluss darüber hatte die Verwaltung aber im Rat mit einer Beteiligung Xantens an der Internationalen Gartenbau-Ausstellung verquickt. Die Politik entschied dagegen. Damit war auch das rund 170.000 Euro teure Konzept vom Tisch.