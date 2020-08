„Es darf nicht abgerissen werden“ : Anwohner fordern Schutz für altes Bauernhaus in Xanten

Xanten Zahlreiche Anwohner haben sich zusammengetan, um den Denkmalschutz für ein altes Bauernhaus am Holzweg in Xanten zu erreichen. Mit einem Antrag haben sie sich an die Stadt gewandt.

Wie Dissen weiter berichtete, handelt es sich um eines der letzten Bauernhäuser, die einmal am Holzweg in Xanten gestanden haben. Es sei nachweislich im Jahr 1860 errichtet und in „uralten Katasterkarten“ eingezeichnet worden, es werde auch in „uralten Dokumenten“ erwähnt und habe in einem Prozess um Anliegerkosten in den 1960er und 1970er Jahren eine wichtige Rolle gespielt. Dabei war es darum gegangen, wie stark die Anwohner von der Stadt an den Kosten für den Ausbau des Holzwegs beteiligt werden konnten. Nach Dissens Angaben gewann die Kommune zunächst in erster Distanz den Rechtsstreit gegen die Anlieger, verlor aber schließlich vor dem Oberverwaltungsgericht in Münster. Die Anwohner hatten sich damals zusammengeschlossen, daraus sei bald darauf die Freie Bürger-Initiative (FBI) entstanden. Dissen ist einer Gründer.