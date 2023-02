Anwohner wenden sich an die Verwaltung Parkplatz-Not in Xantens Innenstadt

Anwohner der Xantener Innenstadt haben einen Bürgerantrag eingereicht, um die Verwaltung auf die schwierige Parkplatzsuche in der Innenstadt hinzuweisen. Mehr als 60 Bürger haben unterschrieben. In ihrem Antrag erklären sie, wie schwierig es heute schon ist, in der Nähe ihrer Wohnung oder ihres Hauses innerhalb der Wallmauern einen Parkplatz zu finden. Sie verweisen deshalb auf Ideen im Mobilitätskonzept der Stadt Xanten, durch die das Problem entschärft werden könnte.