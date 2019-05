Wirtschaftswege : Sanierungsstau verärgert IG Wegenetz

Xanten Anlieger sind verärgert, weil der DBX wegen personeller Engpässe im Tiefbau die Straßen nicht in dem Maß unterhalten kann, wie es der Rat beschlossen hat. Die Interessengemeinschaft fordert, die getroffenen Zusagen einzuhalten.

Dabei sah doch anfangs alles so einfach aus. Zwar hatte der DBX, wie Rodiek im Rat ausführte, versehentlich bei der Kämmerei für dieses Jahr nur 25.000 statt 150.000 Euro angemeldet. Bedauerlich, aber korrigierbar, war in der Ratssitzung aus den Reihen der Politiker und von Bürgermeister Thomas Görtz zu hören. Dafür gibt es das Instrument der überplanmäßigen Ausgaben.

Die Ernüchterung kam dann im Verwaltungsrat. Niklas Franke, Technischer Dezernent der Stadt, sprach nun von einem „Umsetzungsproblem“. Man habe für den Tiefbau nur zwei Mitarbeiter. „Wir müssen schauen, was realistisch umsetzbar ist.“ Ähnlich äußerte sich Rodiek. Im Tiefbau komme man bei den geplanten Projekten nicht hinterher. Man könne gerne versuchen, die vom Rat beschlossenen 150.000 Euro in den Unterhalt der ländlichen Wege zu stecken. Aber das habe man auch 2018 nicht geschafft, schaute er zurück.

Der Vorschlag des DBX, über die 150.000 Euro erst im September zu entscheiden und eine Liste mit Straßenbaumaßnahmen abzuwarten, lehnte aber der Verwaltungsrat ab. Das wäre viel zu spät, sagte zum Beispiel Peter Hilbig (FBI). Wenn dann erst die Projekte ausgeschrieben würden, „geht in diesem Jahr gar nichts mehr. Wir müssen verhindern, dass Investitionen wegen eines fehlenden Budgets nicht mehr vorgenommen werden können. Ich möchte ein deutliches Signal setzen.“ Das sahen auch die anderen Fraktionen so, die SPD enthielt sich. So stehen dem DBX, vorbehaltlich dass auch der Rat dem vor der Sommerpause noch zustimmt, 150.000 Euro für die ländlichen Wege zur Verfügung. Inwieweit er bis zum 31. Dezember das Budget auch ausschöpfen kann, wird sich zeigen. Denn „die Firmen können nur machen, was sie auch leisten können“, sagte Pankraz Gasseling (CDU)