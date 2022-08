Folge der Energiekrise : Ansturm auf Holzverkauf in Xanten

Xanten Vorm Gelände des Dienstleistungsbetriebs Xanten (DBX) warteten schon Interessenten, bevor der Verkauf startete. Wegen der Energiekrie war die Nachfrage nach Brennholz doppelt so groß wie sonst.

Der Dienstleistungsbetrieb der Stadt Xanten (DBX) hat am Freitag Brennholz verkauft. Die Nachfrage danach war deutlich größer als in Vorjahren, wie Christian Schmitz vom DBX sagte. Vor dem Gelände hätten am Morgen schon mehrere Bürger gewartet, bevor der Verkauf überhaupt begann. Nach zwei Stunden zeichnete sich dann ab, dass dieses Mal an einem Tag schon das gesamte Brennholz verkauft sein würde. Sonst seien dafür zwei bis drei Tage notwendig gewesen, sagte Schmitz. Der DBX hatte auch schon zwei weitere Termine in der nächsten Woche angekündigt. Sie dürften ausfallen.