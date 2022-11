Annika Kropmann aus Xanten : Hohe Auszeichnung für Helena-Schützin

Xanten Annika Kropmann von der Xantener St.-Helena-Bruderschaft hat einen bedeutenden Titel im Schützenwesen gewonnen. Sie hatte die maximale Punktzahl geschafft.

Annika Kropmann heißt die Bundesjugendprinzessin 2022 im Bund der Historischen Deutschen Schützen – und sie kommt aus der Xantener St.-Helena-Bruderschaft. „Hierbei handelt es sich um den wertvollsten Titel, den die Jugend in diesem Verband erreichen kann“, weiß Irene Meckl, die stellvertretende Jugendleiterin der Sportschützen des Vereins. Mehr als 5000 Teilnehmer kamen in Emstek in Niedersachsen zusammen.