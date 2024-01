Termine und Zeiten im Überblick Anmeldungen für weiterführende Schulen in Xanten beginnen

Gesamtschule An der Willi-Fährmann-Gesamtschule in Xanten können angehende Fünftklässer am Samstag, 17. Februar, von 10 bis 14 Uhr, zudem am Montag, 19., und Dienstag, 20. Februar, jeweils von 17 bis 19 Uhr, und am Mittwoch, 21. Februar, von 10 bis 13 Uhr angemeldet werden. Anmeldungen für die Einführungsphase GOS sind am Samstag, 17. Februar, von 10 bis 14 Uhr und am Montag, 19. Februar, von 17 bis 19 Uhr möglich. Weitere Infos unter Tel. 02801 988400.