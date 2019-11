Angebote für Kinder : Anmeldetage für Ferienlager 2020 finden statt

Xanten/Marienbaum Die Organisatoren von Kinder- und Jugendfreizeiten nehmen bereits Anmeldungen für die Fahrten in den nächsten Sommerferien an. Zwei Beispiele.

Ferienhilfswerk Xanten 2020 werden drei Ferienfreizeiten angeboten. Vom 27. Juni bis zum 11. Juli geht es nach Ameland (Niederlande), das Ferienlager richtet sich an Kinder von sieben bis elf Jahren, die Kosten liegen bei 375 Euro. Vom 11. bis zum 25. Juli 2020 findet ein zweites Ferienlager auf Ameland statt, dieses Mal für Mädchen und Jungen von neun bis 13 Jahren. Beitrag: 375 Euro. Das dritte Ferienlager findet vom 30. Juni bis zum 14. Juli 2020 in Pineda de Mar in Spanien für Jugendliche zwischen 14 und 17 Jahren statt. Die Kosten: 550 Euro. Eine Anmeldung ist am Donnerstag, 14. November, zwischen 18.30 und 19.30 Uhr im Haus Michael am Dom möglich. Weitere Infos unter www.ferienhilfswerk-xanten.de.

St. Mariae Marienbaum Vom 13. bis 26. Juli 2020 wird ein Ferienlager für Kinder und Jugendliche im Alter von neun bis 15 Jahren in der Herberge im Sünteltal in Hameln angeboten. Im Reisepreis von 400 Euro pro Teilnehmer (Geschwister erhalten 50 Euro Rabatt) sind Busfahrt, Unterkunft mit Vollverpflegung und das Ausflugsprogramm enthalten. Eine Anmeldung ist am Sonntag, 17. November, von 10.30 bis 11.30 Uhr im Wallfahrtsheim an der Klosterstraße 6 möglich, danach per E-Mail an: ferienlager@marienbaum.de. Weitere Information gibt es bei Oliver van Bentum unter Tel. 0162 2812878 und bei Daniel Peeters unter Tel. 0173 7459126.