Landesweites Aktionswochenende Mitmachangebot zum Angeln startet an der Xantener Südsee

In Nordrhein-Westfalen kann am Wochenende jeder das Angeln ganz unbürokratisch ausprobieren: Wie der Fischereiverband NRW mitteilte, darf jeder Angler am Samstag, 15. Juni, und am Sonntag, 16. Juni, im Rahmen seiner Erlaubnis einen Gast ohne Fischereischein mit zum Angeln nehmen. Grundlage ist eine Regelung des NRW-Landwirtschaftsministeriums. Somit dürfen Menschen ohne abgelegte Fischerprüfung an diesen beiden Tagen unter Aufsicht und in Begleitung von Personen mit gültigem Fischereischein Angelerfahrungen sammeln. Anglerinnen und Angler können sich unter www.nrw-angelt.de darüber informieren, an welchen Gewässern das Angeln mit Nachbarn, Freunden und anderen Interessierten möglich ist. Zum Start der Mitmachaktion findet am Samstag, 15. Juni, von 10 Uhr bis 14 Uhr am Naturbad Xantener Südsee eine Feier statt: Gäste können angeln, die Catch & Cook Fischküche testen oder mehr über Gewässer und Fische erfahren. Dazu sind alle Interessierten eingeladen. „Dank ‚NRW angelt‘ können wir zukünftig ganz unbürokratisch an einem Wochenende im Jahr vielen Menschen den Reiz des Angelns nahebringen und ihnen gleichzeitig den Wert des Lebensraums Gewässer vermitteln“, sagt Uli Beyer, Präsident des Fischereiverbandes NRW.